Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Απρίλιο

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, σημειώνουν πως οι δυο πλευρές έχουν θέσει πιθανές ημερομηνίες για τη σύγκληση του ΑΣΣ, μεταξύ των οποίων και Απρίλιο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν δήλωσε

στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

#BREAKING Turkish President Erdogan to meet Greek Prime Minister Mitsotakis in April under framework of High-Level Cooperation Council, says Turkish foreign minister pic.twitter.com/SWz2SItxzW

— Anadolu English (@anadoluagency) February 5, 2025