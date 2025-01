Γ. Γεραπετρίτης: Επικοινωνία με Γκουτέρες – Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Κυπριακό

FM George Gerapetritis had a phone conversation with #UN Secretary-General @antonioguterres

The discussion focused on the recent developments in the #MiddleEast, Greece’s role in the #UNSC and the Cyprus Issue. pic.twitter.com/PxOlpVzxJQ

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 29, 2025