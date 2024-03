Τουρκικά drones: Η Αρμενία «ξεκλειδώνει» τα Bayraktar για την ελληνική αεράμυνα

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το Μπακού «έχασε» 9 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τουρκικής παραγωγής Bayraktar TB2 μέσα σε 48 ώρες, από την αρμένικη αεράμυνα.

Έπειτα σε ένα κατεστραμμένο Bayraktar ΤΒ2 η Αρμενία ισχυρίστηκε ότι βρήκε καναδικής τεχνολογίας κάμερα.

Τότε, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικολ Πασινιάν, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ακολουθήσει το παράδειγμα του Καναδά και να αναστείλει τις εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας προς την Τουρκία.

The countries that supply #Turkey with the necessary parts to manufacture Bayraktar drones should consider this evidence, follow Canada’s lead, and suspend future supplies. @NikolPashinyan pic.twitter.com/Vxc69s8qHv

— Government of Armenia (@armgov) October 20, 2020