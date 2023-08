Φον ντερ Λάιεν: Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Αθήνα- Πρέπει να φέρουμε τα επίδοξα μέλη της ΕΕ πιο κοντά μας

Στην Αθήνα βρίσκεται η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς θα παραστεί στο άτυπο δείπνο που διοργανώνει η ελληνική κυβέρνηση για τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη Σύνοδο Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων και την «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης».

Στο δείπνο θα μετάσχουν ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, του Μαυροβουνίου Γιακόβ Μιλάτοβιτς, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι, του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι, η Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Μποριάνα Κρίστο, ο [ρωθυπουργός της Βουλγαρίας Νικολάι Ντένκοφ, της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσιολάκου και η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων παρουσία της προέδρου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Αθήνα για να συζητήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων και των εταίρων μας» στα ανατολικά της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (π. Twitter).

We need to bring our friends, the aspiring members of the EU much closer to us and much faster.

Glad to be in Athens to discuss the European perspective of our neighbors and partners in the East and the Western Balkans.

We will keep bringing down barriers between our regions. pic.twitter.com/OJkAQYDlef

