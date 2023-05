Χειμάρρα: Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο Π. Κοκαβέσης, συνεργάτης του Φρ. Μπελέρη

Προφυλακιστέος κρίθηκε από το δικαστήριο Αυλώνας και ο Παντελής Κοκαβέσης, συνεργάτης του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Π. Κοκαβέσης είχε μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τιράνων διότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Πριν ένα χρόνο είχε προβεί σε μεταμόσχευση καρδιάς.

Τόσο ο Φρ. Μπελέρης, όσο και ο Π. Κοκαβέσης έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση.

Κατά τη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μπελέρης θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο την Κυριακή και μπορεί να ψηφιστεί από τους υποστηρικτές του.

Αποφάσεις όπως η προφυλάκιση του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη σημαίνουν ότι στην πράξη η Αλβανία δεν ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο, επεσήμανε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις Ε.Ε. – Αλβανίας.

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου στην Αυλώνα, αν τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα είναι σκανδαλώδης. Η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο ημέρες πριν τις εκλογές δεν συνιστά κράτος δικαίου» υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως τόνισε, «η απόφαση για προφυλάκιση του υποψηφίου δημάρχου επιφέρει πλήρη ανατροπή των κανόνων ισονομίας στις δημοτικές εκλογές στη Χειμάρρα, σημαντικότατο κέντρο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία».

«Μια τέτοια απόφαση θα έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία, καθώς προϋπόθεση της ευρωπαϊκής αυτής πορείας είναι η προσήλωση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στις αρχές του κράτους δικαίου. Αποφάσεις σαν τη σημερινή οι οποίες παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές σημαίνουν ότι στην πράξη η Αλβανία δεν ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο» κατέληξε στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ.

Την αντίδραση της Ελλάδας στην προφυλάκιση του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρι αποδοκίμασε η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τζάτσκα.

Σε αναρτήσεις της στο Twitter, η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας σημείωσε ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες φίλοι μας έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια δικαστική απόφαση στη χώρα μας, όταν τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που αναζητούσαν, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αδιάσειστα – Ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη ως εμπλεκόμενος σε εγκληματική δραστηριότητα κατά των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνουμε πώς το να είναι Έλληνας υπήκοος τον εξαιρεί από το νόμο ως πολίτη της Αλβανίας. Προτρέπουμε τους Έλληνες φίλους μας να απέχουν από δηλώσεις που δεν δείχνουν σεβασμό προς τους ανεξάρτητους θεσμούς της χώρας μας».

2/2 We do not understand how being a Greek national exempts him from the law as a citizen of Albania. We urge our Greek friends to refrain from making statements that disrespect the independent institutions of our country.

