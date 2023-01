Ερντογάν: Νέες βολές κατά της Ελλάδας – Εκνευρισμός για το άρθρο του Economist

Νέα πυρά κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέροντας το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του και για το δημοσίευμα του Economist που προειδοποιούσε ότι η Τουρκία βρίσκεται «στα πρόθυρα της δικτατορίας».

«Μπορεί το βρετανικό περιοδικό να καθορίζει τη μοίρα της Τουρκίας; Το έθνος μας την καθορίζει» ανέφερε ερωτηθείς σχετικά με το άρθρο – καταπέλτη του Economist.

Επανήλθε παράλληλα στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου βάλλοντας κατά της Αθήνας. «Εξοπλίζοντας τα νησιά, κάνουν αντίθετα βήματα όσον αφορά τη Συνθήκη της Λωζάνης και άλλες συμφωνίες» είπε μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu. «Και εμείς κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, απαντάμε στα διεθνή φόρα αυτά που πρέπει και εκείνοι θα κάνουν όσα πρέπει» πρόσθεσε.

Υποστήριξε ακόμη πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά «οι δηλώσεις του δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν την τύχη της περιοχής».

Με μπαράζ αναρτήσεών του νωρίτερα στο Twitter, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, κατηγόρησε το βρετανικό περιοδικό Economist για «παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα».

Here we go again! The Economist recycles its intellectually lazy, dull, and purposefully ignorant depiction of Türkiye. It seems like they feel obligated to announce the end of Turkish democracy through regurgitating cliches, misinformation and blatant propaganda.

«Πάλι τα ίδια: Ο Economist ανακυκλώνει την πνευματικά ράθυμη, βαρετή και σκόπιμα αδαή απεικόνιση της Τουρκίας. Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα» έγραψε μεταξύ άλλων.

Κατηγόρησε επίσης το περιοδικό ότι καταφεύγει σε «τεχνικές μάρκετινγκ» για να πουλήσει τεύχη με «εξωφρενικούς τίτλους και προκλητικές εικόνες» ενώ έκανε λόγο για δημοσιογραφία «εντυπώσεων» που «βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση».

Σημειώνεται ότι το εξώφυλλο του Economist, που φέρει τον τίτλο «Η υφέρπουσα δικτατορία στην Τουρκία» απεικονίζει το περίγραμμα του πορτρέτου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τουρκική ημισέληνο.

When he first became prime minister in 2003, Recep Tayyip Erdogan held out much promise for Turkey. The longer he has been in power, however, the more autocratic he has grown https://t.co/fpSjmkSrWb

