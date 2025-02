Royal Caribbean: Επιλέγει τον Πειραιά για home porting για δύο κρουαζιερόπλοιά της

Τα οφέλη που προκύπτουν από το homeporting για την τοπική και εθνική οικονομία είναι πολυάριθμα, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύξηση των εσόδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, στην εστίαση, καθώς και στον κλάδο προμηθειών και επισκευών πλοίων.

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις της ΟΛΠ για το 2025, αναμένεται να ξεπεραστεί η επίδοση-ρεκόρ του 1 εκατ. επιβατών homeporting που επιτεύχθηκε το 2024.

Όπως ανακοίνωσε ο κορυφαίος όμιλος Royal Caribbean International, το κρουαζιερόπλοιο Brilliance of The Seas θα χρησιμοποιεί το πρώτο λιμάνι της χώρας για homeporting με εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από και προς Πειραιά, από τις 23 Μαΐου έως και τις 8 Αυγούστου.

Το κρουαζιερόπλοιο θα κάνει 7ήμερες κρουαζιέρες προς τα ελληνικά λιμάνια, όπως τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, ενώ θα προσεγγίσει και λιμάνια της Τουρκίας και της Κύπρου, όπως Έφεσος (Τουρκία), Μπόντρουμ (Τουρκία), Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) και Λεμεσός (Κύπρος).

Το Brilliance of the Seas ανήκει στην κατηγορία Radiance, έχει μεικτή χωρητικότητα 90.090 τόνων, 13 καταστρώματα και μήκος 293 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 2.142 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες με άνεση και πολυτέλεια.

Επίσης το κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της ίδιας εταιρείας θα βρίσκεται στη Μεσόγειο και θα προσφέρει κρουαζιέρες στην Αδριατική θάλασσα, ενώ θα επισκέπτεται τα πιο όμορφα και δημοφιλή λιμάνια της Ιταλίας.

Μερικά από τα δρομολόγια αυτά θα ξεκινούν ή θα τελειώνουν στον Πειραιά, ενώ άλλα θα ξεκινούν από τη Ραβέννα της Ιταλίας.

Το Voyager of the Seas ανήκει στην κατηγορία Voyager, έχει μεικτή χωρητικότητα 137,276 τόνων, 15 καταστρώματα και μήκος 311 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 3,600 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες.

Νέο κρουαζιερόπλοιο – Star of the Seas

Τον Αύγουστο του 2025 το δεύτερο πλοίο της κατηγορίας Icon, το Star of the Seas, θα αποτελέσει ένα πρωτόγνωρο συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων των διακοπών. Στο Star of The Seas κάθε οικογένεια και κάθε λάτρης της περιπέτειας θα βρουν τη δική τους εκδοχή των απόλυτων οικογενειακών διακοπών.

To Star of The Seas κατασκευάζεται στα ναυπηγεία Meyer Turku στην Φινλανδία, θα έχει μεικτή χωρητικότητα 250.800 τόνων και θα είναι πλέον το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο μαζί με το Icon of The Seas, αφού και αυτό θα έχει μήκος 365 μέτρων. Το πλοίο θα έχει 20 καταστρώματα και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 7.514 άτομα.