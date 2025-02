«The GREEKS»: Ώρα Λονδίνου για τους ισχυρούς της ποντοπόρου ναυτιλίας

Mε μια εμβληματική εκδήλωση στην έδρα του Bayes Business School στο City του Λονδίνου, η «Ν» παρουσίασε το αγγλόγλωσσο λεύκωμα με τίτλο «The GREEKS. Masters of the seas sharing their life story».

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» τίμησε τους Έλληνες εφοπλιστές, το επιχειρηματικό τους ένστικτο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την ικανότητά τους να κυριαρχούν στους ωκεανούς. Οι κυρίαρχοι των Θαλασσών.

Στην ομιλία της, παρουσία του διευθυντή του Greek Shipping Cooperation Committee, Κωνσταντίνου Αμαραντίδη, προσωπικοτήτων της ελληνικής ναυτιλιακής παροικίας στο Λονδίνο, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών προερχόμενους από διάφορες χώρες, η συγγραφέας του λευκώματος, Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου, επεσήμανε -μεταξύ άλλων- ότι «το λεύκωμα δεν είναι ένα αρχείο εικόνων, αλλά ένας καμβάς που αποτυπώνει την πορεία διακεκριμένων Ελλήνων εφοπλιστών».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στις σελίδες του, η ναυτιλία και η λογοτεχνία μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: ταξιδεύουν τη σκέψη και την ψυχή μας. Γιατί πίσω από κάθε πλοίο υπάρχει ένα όραμα και πίσω από κάθε όραμα ένας άνθρωπος με πάθος και αποφασιστικότητα».

Παράλληλα, η δημοσιογράφος-επιμελήτρια της έκδοσης τόνισε ότι το λεύκωμα λειτουργεί ως πολύτιμη πηγή γνώσης, καθώς περιέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν το ταξίδι των Ελλήνων εφοπλιστών προς την κορυφή.

«Μέσα από γεγονότα, αφηγήσεις και αναλύσεις, δείχνει το πώς η επιμονή, η ευρηματικότητα και η επιχειρηματική προνοητικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών συνέβαλε σε αυτό που ονομάζουμε θαύμα της ναυτιλίας».

Απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους, η κ. Χριστοφιλοπούλου σημείωσε ακόμη ότι η έκδοση της «Ν» είναι μια σπάνια και μοναδική ευκαιρία να δούμε τη ναυτική ιστορία της Ελλάδας μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών και την περιγραφή τους.

«Για να γνωρίσετε τις ναυτιλιακές οικογένειες που αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της προόδου, της οικονομίας και του πολιτισμού. Εκεί που άλλοι είδαν τόνους χάλυβα και μηχανές, εγώ είδα ιδέες, επιθυμίες και ανθρώπους που τόλμησαν να δαμάσουν τις θάλασσες. Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν και που μου άνοιξαν τα σπίτια, τα γραφεία και τις καρδιές τους. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε», κατέληξε.

Προλογίζοντας την έκδοση, ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος (Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών – Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance), τόνισε πως «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να υποδεχόμαστε μια έκδοση από ένα ελληνικό μέσο που έκλεισε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του», ενώ χαρακτήρισε το λεύκωμα που παρουσιάστηκε ως «σπουδαίο».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Γραμμένος, «μεταξύ των προσώπων που παρουσιάζονται, κάποιοι είναι απόφοιτοι του πανεπιστημίου, καθώς και γονείς αποφοίτων μας».

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία φοιτητών και καθηγητών των προγραμμάτων MSc Shipping, Trade and Finance και

MSc Energy, Trade and Finance, του «Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance» και του Bayes Business School, City St. George’s, University of London.

Ξεκινώντας από το μηδέν

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα στους παρόντες να κάνουν ερωτήσεις.

Ενδεικτικά, ένα ερώτημα που τέθηκε ήταν πόσο εύκολο είναι σήμερα να ξεκινήσει κάποιος από το μηδέν και να δημιουργήσει ναυτιλιακή εταιρεία.

Επιπρόσθετα, ακόμα ένα σημείο που επισημάνθηκε είναι ότι μεταξύ των πρωταγωνιστών του «The GREEKS. Masters of the seas sharing their life story», περιλαμβάνονται αρκετές γυναίκες, κάτι που αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για την καθιέρωση της θέσης της γυναίκας στη ναυτιλιακή αγορά.

Τέλος, ως συνήθως, οι ξένοι φοιτητές ναυτιλιακών σπουδών στο City ρώτησαν ποιο είναι το μυστικό των Ελλήνων που τους οδήγησε στην κορυφή.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το λεύκωμα «The GREEKS. Masters of the seas» φιλοδοξεί να γίνει η «Βίβλος» αλλά και ο «Άτλας» της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας, καθώς βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που κληρονόμησαν περιουσίες και τις πολλαπλασίασαν με σοφή διαχείριση.

Αλλά και σε μαρτυρίες ανθρώπων που χρησιμοποίησαν το επιχειρηματικό τους ταλέντο για να χτίσουν αυτοκρατορίες από την αρχή, ξεκινώντας τα ταξίδια τους με «ανοιχτά πανιά», παρά τις προκλήσεις και τις αναποδιές που προέκυψαν.

Ίδρυμα Ευγενίδου

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση της έκδοσης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου, στο κατάμεστο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τον ελληνικό εφοπλισμό να δίνει ηχηρό «παρών».

Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο οικοδεσπότης Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο νέος Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης.

Επίσης, οι κ.κ. Συμεών Παληός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Αγγελάκος, Χάρης Βαφειάς, Γιάννης Δράγνης. Αλλά και οι κυρίες Λασκαρίνα Καρασταμάτη, Ιωάννα Προκοπίου, Ειρήνη Νταϊφά, Μαρία – Χριστίνα Κτιστάκη, Χρυσάνθη Στεφάνου.

Το «παρών» έδωσαν και οι κ.κ. Νίκος Παπαλιός, Νίκος Σάββας, Βασίλης Λαλιώτης, Λεωνίδας Πολέμης, Σταμάτης Τσαντάνης και Ανδρέας Τσαβλίρης, ενώ τους καλεσμένους υποδέχθηκε ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης.

Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Τραυλού εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της στην εκδήλωση της «Ν».

Επίσης, τόνισε ότι είναι πολλές οι φορές που τη ρωτούν στο εξωτερικό για το τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική ναυτιλία, για το τι συμβάλλει στη δύναμή της, με την ίδια να απαντά ότι «είναι οι άνθρωποί της. Είναι ένας τρόπος ζωής, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που καθιστά την ελληνική ναυτιλία πρωτοπόρο και ηγέτιδα».

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σημείωσε ότι η ζωή και οι πολύτιμες εμπειρίες 50 σπουδαίων εφοπλιστών μέσα από αυτό το εμβληματικό λεύκωμα αναδεικνύουν τη μεγάλη προσφορά, την ανάπτυξη και την ευημερία όχι μόνο της χώρας, αλλά της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο

Η «Ν» θεώρησε χρέος της να τιμήσει τους σύγχρονους εφοπλιστές που ενσαρκώνουν επάξια τον θρύλο της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, παρουσιάζοντας ένα λεύκωμα που έχει την αξία σπάνιου ντοκουμέντου.

Σε αυτό περιλαμβάνονται προσωπικές μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών, που έχτισαν το σύγχρονο ναυτικό θαύμα της πατρίδας μας.

Περιλαμβάνει πορτρέτα και συνεντεύξεις ανδρών και γυναικών τόσο από τις προηγούμενες όσο και από τις σημερινές γενιές του ελληνικού εφοπλισμού, των οποίων η επιχειρηματική δημιουργικότητα έχει αποδείξει ότι είναι άξιοι συνεχιστές των πρωτοπόρων της ποντοπόρου ναυτιλίας.