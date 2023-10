Στυλιανίδης: Η απανθρακοποίηση στις προκλήσεις της παγκόσμιας Ναυτιλίας

«Η απανθρακοποίηση, η βιωσιμότητα και ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελούν τις κύριες προκλήσεις για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, στη διάρκεια του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης είπε ότι το πρώτο βήμα είναι να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Να συνεργαστούμε. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, που τονίστηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών στο Global Maritime Forum.

Τόνισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να προωθεί επενδύσεις σε πιο πράσινες και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την εφαρμογή παγκόσμιων ενιαίων κανόνων μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, ενώ ανέφερε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε ρεαλιστικά μέτρα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Στο μεταξύ, η σύμπραξη κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων κατά 20% ανακοινώθηκε στη διάρκεια του φόρουμ.

Σκοπός τους είναι μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 200 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση ώστε μακροπρόθεσμα, να επιτρέψουν την εισαγωγή ακριβότερων καυσίμων μηδενικών εκπομπών. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν τις Amaggi, Blue Visby, Bunge, Cargill, Chevron Shipping, Cofco, Copenhagen Commercial Platform (CCP), Euronav, Genco Shipping, Lloyd’s Register, Louis Dreyfus Company, Maersk Tankers, NAPA, NYK Group, OCIMF, Oldendorff Carriers, Port of Açu, Port of Rotterdam, PSA International Pte Ltd, Rubis Energie, Siglar Carbon, Signol, Stena Bulk, Stephenson Harwood, Torvald Klaveness, UKHO, Viterra, Watson Fairly & Williams LLP (WFW), Wisdom Marine Group και Zero North.

Το Global Maritime Forum έχει εντοπίσει πέντε βασικούς τομείς δράσης για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας στη λειτουργία των πλοίων.

Η εφαρμογή στρατηγικών που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία σήμερα, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τον κλάδο για μία πιο ομαλή μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών μακροπρόθεσμα.

Οι πέντε αυτοί τομείς δράσεων περιλαμβάνουν:

Τη συλλογή δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας Αλλαγές στις συμβάσεις Πιλοτικά προγράμματα Λιμάνια, τερματικούς σταθμούς και αλυσίδες αξίας Τον πολιτισμό και την ηγεσία στη Ναυτιλία.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία υπέγραψαν από κοινού δήλωση (Ambition Statement), με την οποία συμφωνούν στην ανάληψη συλλογικής δράσης στους παραπάνω πέντε τομείς και στην υπεύθυνη αξιολόγηση της προόδου τους. Παράλληλα, συμφώνησαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή του θέματος της βελτίωσης της αποδοτικότητας στην πρώτη γραμμή της ατζέντας της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Τα ναυτιλιακά ταξίδια (shipping voyages) είναι εγγενώς πολύπλοκα, εμπλέκοντας πολλά μέρη, από ιδιοκτήτες εμπορευμάτων έως πλοιοκτήτες και ναυλωτές, που συντονίζονται με λιμάνια και τερματικούς σταθμούς, όλα καθοδηγούμενα από συμβάσεις και τα πιο επίκαιρα δεδομένα.

Στο σημερινό ναυτιλιακό περιβάλλον η πρακτική να πλέουν τα πλοία με κανονική ταχύτητα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες στα λιμάνια ή άλλα σκάφη που πλέουν προς τον ίδιο προορισμό («Steam fast then wait»), αποδεικνύεται συχνά αναποτελεσματική. Το σύνολο των λειτουργιών και η ταχύτητα πλεύσης των πλοίων όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές ρύπων και τις συμβάσεις ναύλωσης, δηλαδή στοιχεία που μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά μέσω των παραπάνω πέντε τομέων δράσης που έχουν εντοπιστεί.

Η βελτιστοποίηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με τη χρήση υφιστάμενων τεχνολογιών και χωρίς να απαιτούνται υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου ή πολύπλοκη κανονιστική συμμόρφωση. Αντίθετα, απαιτεί τολμηρή ηγεσία, αλλαγή νοοτροπίας και προθυμία να «αγκαλιαστούν» οι διαθέσιμες λύσεις, που θα ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων – με εμπορικά βιώσιμο τρόπο.

«Η πλήρης αξιοποίηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας θα αποτελέσει προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών για το 2030, το 2040 και το 2050 που εισήχθησαν πρόσφατα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε η Jesse Fahnestock, Project Director του Global Maritime Forum.