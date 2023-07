1 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ από την ελληνόκτητη ναυτιλία

Στο 1 τρισ. δολάρια ανέρχεται η άμεση και έμμεση συνεισφορά της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην οικονομία των ΗΠΑ, της οποίας το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 23,3 τρισ. δολάρια το 2021.

Την πραγματική διάσταση της δυναμικής που προσφέρει στην Ελλάδα, και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, η ελληνική ναυτιλία περιέγραψε μέσα σε λίγες λέξεις ο κ. Erick Diaz, επικεφαλής των Αγορών Κεφαλαίων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Propeller Club για να τιμηθούν οι 27 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στις χρηματαγορές της Νέας Υόρκης.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Diaz δήλωσε: «Σήμερα, η Ελλάδα παραμένει η νούμερο ένα ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο. Μόνο στις ΗΠΑ το 2021 η ναυτιλιακή οικονομία συνεισέφερε 6 τρισ. δολάρια, από τα οποία 1 τρισ. προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, δίνοντας στην Ελλάδα σχεδόν το 20% του παγκόσμιου ναυτιλιακού στόλου και, επομένως, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο για την αμερικανική οικονομία. Έχουμε πάνω από δώδεκα ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στο Χρηματιστήριό μας (NYSE), συνολικής κεφαλαιοποίησης 5 δισ. δολαρίων.

Το κοινό στοιχείο Αμερικής και Ελλάδας είναι η δέσμευσή μας στις δημοκρατικές αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας και του δικαίου, τέσσερις αξίες που μας έχουν ενώσει τους τελευταίους δύο αιώνες».

Η νέα αυτή διάσταση της παγκόσμιας ισχύος που διαθέτει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, αφού παράλληλα συντηρεί τεράστια ναυπηγικά προγράμματα, που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των μεγαλύτερων ναυπηγικών βιομηχανιών του κόσμου στην Άπω Ανατολή, (Ν. Κορέα, Κίνα και Ιαπωνία), αναδεικνύει τους λόγους που πρέπει η Ελλάδα να «χτίσει» στην περαιτέρω ενίσχυση του ναυτιλιακού cluster στη χώρα μας.

Να εξελιχθεί, πέραν του μεγαλύτερου κέντρου πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο, σε έναν πολύ σημαντικό κόμβο για όλη την αλυσίδα της ναυτιλίας, όπως λιμάνια, ναυπηγεία, κατασκευάστριες εταιρείες, start up εταιρείες, κέντρο ανάδειξης και εκπαίδευσης ναυτικών και άλλα.

Τζορτζ Τζ. Τσούνης: Ο πιο σημαντικός κλάδος στον κόσμο

O πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και επίτιμος πρόεδρος του International Propeller Club Πειραιά, Τζορτζ Τζ. Τσούνης, τόνισε:

«Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τις ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και θέλω να σας συγχαρώ για την επιχειρηματική σας οξυδέρκεια και για τη συνεργασία με αμερικανικά ιδρύματα και αγορές προκειμένου να αναπτύξετε τις επιχειρήσεις σας. Όταν η παραδοσιακή ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ, αυτό που προκύπτει είναι ένας κλάδος που ευημερεί και ο οποίος ομολογουμένως μπορεί να γίνει σήμερα ο πιο σημαντικός στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που όλος ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Με την εισαγωγή τους στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μεγάλους επενδυτές που τις βοηθούν να αναπτυχθούν. Και θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία ακόμη πιο σημαντική. Αυτές οι εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κλάδου και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε αυτές τις σχέσεις. Ας δουλέψουμε μαζί για να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα».

Η εκδήλωση

Είκοσι επτά ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, τιμήθηκαν για την εξαιρετική ποιότητα, τη διαφάνεια και την ελκυστικότητά τους σε παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς, στη διάρκεια του πρώτου Ετήσιου HellenicAmerican Shipping Gala.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώθηκε από το Propeller Club Πειραιά, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, και ανέδειξε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Με συνολική κεφαλαιοποίηση 9,6 δισ. δολαρίων και στόλο 914 πλοίων διαφόρων τύπων, οι εταιρείες που τιμήθηκαν αντιπροσωπεύουν το 16,5% του ελληνόκτητου στόλου παγκοσμίως και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς προοπτικής της ελληνικής ναυτιλίας. Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ο μόνος κλάδος της ελληνικής οικονομίας που έχει ισχυρή παρουσία στις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι 14 εισηγμένες στο NASDAQ και οι 13 εισηγμένες στο NYSE εταιρείες διαθέτουν ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και πλοίων μεταφοράς LNG και υγραερίου, συνολικής αξίας 27,54 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της VesselsValue.

Ποιες εταιρείες τιμήθηκαν

Οι εταιρείες που τιμήθηκαν κατά την εκδήλωση, στην οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, ήταν: Costamare Inc, Danaos Corporation, Diana Shipping Inc, Dorian LPG Ltd, Dynagas LNG Partners L.P, Gaslog Partners L.P, Global Ship Lease Inc, Navios Maritime Holdings, Navios Maritime Partners, Safe Bulkers Inc, Tsakos Energy Navigation Ltd, Capital Product Partners L.P., Castor Maritime Inc, C3is Inc., EuroDry Ltd, Euroseas Ltd, Globus Maritime Limited, Imperial Petroleum Inc, OceanPal Inc, Performance Shipping Inc, Pyxis Tankers Inc, Seanergy Maritime Corp, Star Bulk Carriers Corp, Stealth Gas Inc, Top Ships Inc, Toro Corp, United Maritime Corporation.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από τον κ. Κωστή Φραγκούλη, πρόεδρο του Propeller Club Πειραιά και αντιπρόεδρο του International Propeller Club of the United States, ο οποίος τόνισε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ που χρονολογείται εδώ και δύο αιώνες και την οποία έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε. Σήμερα, τιμούμε τις 27 εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς είναι οι πρωταγωνιστές της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».