Ισραήλ: Εκρήξεις σε λεωφορεία στο Τελ Αβίβ

Η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση», προσθέτοντας ότι «μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, αναζητώντας υπόπτους».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα λεωφορεία ήταν άδεια και σταθμευμένα όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Times of Israel, οι εκρήξεις είναι τουλάχιστον τρεις.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον ένα λεωφορείο να φλέγεται σε χώρο στάθμευσης, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται από πάνω.

3 buses just exploded in a town near Tel Aviv.

The buses were empty. It seems like the bombs exploded prematurely. pic.twitter.com/CFYIkJoVWw

