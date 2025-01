Μπλίνκεν: Σφοδρές επικρίσεις για τον πόλεμο στη Γάζα στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ως ΥΠΕΞ

Οι επικρίσεις ήρθαν από δημοσιογράφους που έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στην αμερικανική διπλωματία σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Τον διέκοψαν επανειλημμένα καθώς προσπαθούσε να υπεραμυνθεί των χειρισμών του στην κρίση, η οποία ξεκίνησε πριν από 15 μήνες με την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς και τις επακόλουθες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη», του φώναξε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σαμ Χουσέινι, υποδηλώνοντας ότι ο Μπλίνκεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε άρον-άρον τον Χουσέινι από την αίθουσα Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Tony Blinken gets absolutely ROASTED by a heckler (reporter?) while stumbling through his farewell press conference.

“How does it feel to have your legacy be genocide?”https://t.co/B3yIPkgRnf pic.twitter.com/zcGUbWBzEY

