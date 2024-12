Νότια Κορέα: Συνετρίβη αεροσκάφος με 181 επιβαίνοντες – Συγκλονιστικό βίντεο

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. Συνετρίβη αμέσως μετά την προσγείωση του και πήρε φωτιά.

Μόλις δυο άνθρωποι, – ένας άνδρας και μία γυναίκα – κατέστη δυνατό να ανασυρθούν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους, όπως μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα. Ο αριθμός των θυμάτων προεξοφλείται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς. Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 85 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη στη Μουάν, περίπου 290 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σεούλ, επέβαιναν 175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους 173 Νοτιοκορεάτες και δυο Ταϊλανδοί.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο γλιστρά κατά μήκος του διαδρόμου να προσκρούει σε φράχτη και να τυλίγεται στις φλόγες.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

— Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024