Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: To Mayday του πιλότου, το μαύρο κουτί και τα πιθανά αίτια – Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει συμβεί ποτέ σε έδαφος της Νότιας Κορέας – μίας χώρας με πολύ καλό ιστορικό στην ασφάλεια πτήσεων τις τελευταίες δεκαετίες.

Η προηγούμενη μεγάλη τραγωδία είχε λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2022, όταν συνετρίβη Boeing 767 της Air China που μετέβαινε στην Μπουσάν από το Πεκίνο. Σε εκείνο το δυστύχημα σκοτώθηκαν 129 άνθρωποι.

Φαίνεται επίσης ότι είναι το μόνο θανατηφόρο δυστύχημα που είχε η Jeju Air στην σχεδόν 20ετή ιστορία της.

Η Jeju Air είναι η πιο δημοφιλής αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Νότιας Κορέας και που πετάει σε δεκάδες προορισμούς στο εσωτερικό και σε ολόκληρη την Ασία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, συντετριμμένος, ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο δείχνει το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, να κάνει αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς, στο αεροδρόμιο της Μουάν.

Το αεροσκάφος φαίνεται να σέρνεται με την «κοιλιά» του, και να πέφτει πάνω σε περίφραξη για να τυλιχθεί τελικά στις φλόγες.

Τοπικοί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και εμπειρογνώμονες της αεροπορίας, που μίλησαν στο ΒΒC και το CNN, λένε ότι είναι πιθανό να προκλήθηκε κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα προσγείωσης. Ο πιλότος εξέπεμψε επίσης σήμα κινδύνου ( Mayday ) λίγο μετά την προειδοποίηση του πύργου ελέγχου για τα πουλιά στην περιοχή.

Αν και αυτή τη στιγμή ο συνδυασμός δυσμενών καιρικών συνθηκών και χτυπήματος από πτηνά μοιάζει η πιθανότερη αιτία, αξιωματούχοι και ειδικοί τονίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν συνέβη κάτι άλλο. Το ενδεχόμενο του τεχνικού προβλήματος παραμένει επίσης ανοιχτό.

H Shanghai Daily μετέδωσε επίσης ότι ένας από τους επιβάτες έστειλε μήνυμα στην οικογένειά του, λέγοντας πως το αεροσκάφος δεν μπορεί να προσγειωθεί γιατί το χτύπησε ένα πουλί στο φτερό.

A heartbreaking revelation: A passenger on Jeju Air flight 7C2216 reportedly messaged their family moments before the crash, saying, “We can’t land because a bird is stuck in the wing.” Their final words were, “Should I leave a last message?” before communication was lost. pic.twitter.com/jWL89pXrg8

