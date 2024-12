Συρία: Στο κολαστήριο της Saydnaya – «Δεν θυμούνταν ούτε το όνομά τους»

Ο Δρ Σαρβάν Ιμπές – διευθύνων σύμβουλος της ΜΚΟ Bahar – που κάνει ανθρωπιστικό έργο στη Συρία – δεν βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε. Συνάντησε ανθρώπους που είχαν χάσει την αίσθηση του χρόνου και του τόπου και ήταν σε απόλυτη σύγχυση.

Όταν έφτασε στη φυλακή επικρατούσε «χάος», λέει. «Εκατοντάδες άνθρωποι έβγαιναν από τη φυλακή και μας είπαν ότι δεν μπορούσαμε να μπούμε γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι εμπόδιζαν τους διασώστες. Μας είπαν ότι πολλοί κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία».

Ο Ιμπές επισκέφτηκε στη συνέχεια το τέμενος al-Salam στη Δαμασκό, καθώς εκατοντάδες κρατούμενοι από τη Saydnaya μεταφέρθηκαν εκεί για φροντίδα. Συνάντησε δύο άνδρες στο τζαμί που κρατούνταν στη φυλακή για αρκετά χρόνια. «Ήταν πλήρως αποπροσανατολισμένοι. Δεν ξέρουν καν τη ζώνη ώρας. Οι άνθρωποι τους ρωτούσαν “πώς σε λένε” και “πόσο χρονών είσαι και δεν μπορούσαν να απαντήσουν καν σε αυτό. Δεν θυμούνταν ούτε το όνομά τους».

Imagine a machine designed not just to end a life, but to erase every trace of humanity—this is the grim reality of the iron execution press in Saydnaya Prison.

After being hanged, the body is placed in the press, where it is compressed until it becomes as flat as paper.… pic.twitter.com/iLLrV0W8Q7

