Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ: Εκκενώθηκε λόγω ύποπτου οχήματος

Συγκεκριμένα, οι αρχές διέταξαν την εκκένωση του αεροδρομίου για προληπτικούς λόγους, ύστερα από αναφορές για την παρουσία ενός ύποπτου οχήματος στην περιοχή.

More updates to follow here: https://t.co/27h6Fxkl9w pic.twitter.com/anvI7qxzaZ

Birmingham Airport has been evacuated and police are on site after a report of a “suspicious vehicle”.

Η αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς «αντιμετωπίζει ένα εν εξελίξει συμβάν στο σημείο» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Η λειτουργία του αεροδρομίου επηρεάστηκε λόγω του συμβάντος, πρόσθεσε, προτρέποντας όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να μην πάνε εκεί.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του αεροδρομίου ανέφερε ότι διακόπηκε η λειτουργία του.

CUSTOMER INFORMATION@WMPolice is currently on-site dealing with an incident. Airport operations are currently suspended.

Passengers are advised to NOT come to the airport at this time.

The Airport’s social media channels will be updated as and when the situation changes. pic.twitter.com/9tDEOq4Vlt

