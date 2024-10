Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι χτύπησαν το Τελ Αβίβ με drones

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε δύο drones μετά από προειδοποιητικές σειρήνες που ήχησαν στην παράκτια πόλη Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ.

Το ένα drone αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία πάνω από τη θάλασσα και το δεύτερο έπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανακοίνωσε ο στρατός. Το βράδυ της Τετάρτης, μια ομάδα του CNN στο Τελ Αβίβ είδε αναχαιτίσεις στον ουρανό πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

#BREAKING – Spokesman for the #Yemen‘s Ansar Allah, Brigadier General Yahya Saree:

– “We attacked a vital target in Tel Aviv with a number of drones.”

