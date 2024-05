Eurovision: Η βελγική τηλεόραση διέκοψε τη μετάδοση για να προβάλει αντιπολεμικό μήνυμα

Η βελγική δημόσια τηλεόραση διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση του β’ ημιτελικού της Eurovision 2024 για να μεταδώσει μήνυμα υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Τα συνδικάτα του VRT, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Βελγίου, διέκοψαν για λίγο τη ζωντανή μετάδοσης του 2ου ημιτελικού της Eurovision, με ένα μήνυμα στην οθόνη που έγραφε:

«Πρόκειται για δράση εργατικού σωματείου. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό διακόπτουμε για λίγο τη ζωντανή μετάδοση. Κατάπαυση πυρός τώρα. Σταματήστε τη γενοκτονία».

Υπήρξαν διαμαρτυρίες έξω από το VRT και το RTBF σήμερα κατά της συμμετοχής του Βελγίου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ διαγωνίζεται στη διοργάνωση.

