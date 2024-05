Ρωσία: Ορκίστηκε για την 5η θητεία του ο Πούτιν

Για μία νέα εξαετή θητεία στην προεδρία της Ρωσίας ορκίστηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την τελετή της ορκωμοσίας μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι θεωρεί «ιερό καθήκον» να ηγείται της Ρωσίας.

«Ορκίζομαι (…) να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin said Tuesday he considers leading Russia a "sacred duty" as he was inaugurated for a fifth Kremlin term, prolonging his more than two-decade rule. pic.twitter.com/JF6fCZa3Ww

— AFP News Agency (@AFP) May 7, 2024