Λονδίνο: Τραυματίες από επίθεση με σπαθί – Συνελήφθη 36χρονος (βίντεο)

Επίθεση με σπαθί κατά πολιτών και αστυνομικών σημειώθηκε στο βορειοανατολικό Λονδίνο, σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, το πρωί.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Υπό κράτηση έχει τεθεί ένας 36χρονος, οι κινήσεις του οποίου κατεγράφησαν σε βίντεο από περαστικούς.

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ

— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024