Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η Qatar Airways συνεχίζει τις πτήσεις προς τη Τεχεράνη

Η Qatar Airways συνεχίζει τις προγραμματισμένες πτήσεις προς το Ιράν μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ που ανάγκασε πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν ή να αναδρομολογήσουν πτήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο εναέριος χώρος πάνω από την Ιορδανία, το Ιράκ έκλεισε προσωρινά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς η Τεχεράνη εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους προς το Ισραήλ.

Τα δεδομένα παρακολούθησης έδειξαν επίσης ότι οι πτήσεις απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό τον ιρανικό εναέριο χώρο καθώς εξελισσόταν η επίθεση.

Qatar Airways announces following airport and airspace reopening, that it has resumed its scheduled services to Iran, which include 20 weekly flights to four gateways – Tehran, Mashhad, Shiraz and Isfahan. Qatar Airways’ customers can book flights on the https://t.co/1T0MS4AJnD…

