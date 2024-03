Μεξικό: 116 δασικές πυρκαγιές και 4 νεκροί

116 δασικές πυρκαγιές καίνε σε όλο το Μεξικό, που μέχρι στιγμής έχουν αφήσει πίσω τους 4 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Όλα τα θύματα προέρχονται από την Πολιτεία του Μεξικού, την πολυπληθέστερη της χώρας, η οποία περιβάλλει την πρωτεύουσα.

18 of Mexico’s 32 states are now reporting forest fires as strong winds and severe drought aggravate the situationhttps://t.co/kfdNpDDQ4x pic.twitter.com/uZvMFEl6cC

— Sky News (@SkyNews) March 27, 2024