Η γιαγιά που θέλει να οδηγήσει τους Ισραηλινούς πίσω σε μία Γάζα χωρίς Παλαιστινίους

Το μήνυμα εστάλη σε διάφορες ομάδες στο WhatssApp: Συνάντηση με την Ντανιέλα Βάις, εκπρόσωπο του σιωνιστικού κινήματος υπέρ των εποικισμών. Θέμα συζήτησης; «Η επανεγκατάσταση των Ισραηλινών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου».

Οι καλεσμένοι της δεν χρειάστηκαν πολλά για να πειστούν. Ήταν όλοι υπέρμαχοι της ιδέας της εξάπλωσης των εποικισμών όχι μόνο στη Δυτική Όχθη, αλλά και στη Γάζα. Ορισμένοι είχαν μνήμες άλλωστε τους 21 ισραηλινούς εποικισμούς που είχαν δημιουργηθεί στον θύλακα πριν από το 2005, όταν το Ισραήλ αποσύρθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η 78χρονη είναι πεπεισμένη ότι θα δει τους Ισραηλινούς να επιστρέφουν στον θύλακα. Και μάλιστα θέλει να δει την περιοχή χωρίς Παλαιστινίους, όπως αναφέρει το CNN σε εκτενές ρεπορτάζ. Αυτό που προτείνει, όπως εξηγεί το αμερικανικό δίκτυο, είναι μία αρπαγή της γης από τους Παλαιστινίους, η οποία θα ήταν παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο, πρακτικά εξαιρετικά δύσκολη στην εφαρμογή της, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πυροδοτούσε παγκόσμια κατακραυγή κατά του Ισραήλ.

Η Βάις, που συχνά αναφέρεται και ως «γιαγιά» του κινήματος των εποικισμών, υποστηρίζει ότι 500 οικογένειες έχουν ήδη υπογράψει υπέρ της επανεγκατάστασης στον θύλακα, μέσω της οργάνωσής της, που φέρει το όνομα Nachala (δηλαδή κληρονομιά).

Ένα από τα μέλη της Nachala είπε μάλιστα στα άτομα, που είχαν συγκεντρωθεί, ότι εκπρόσωπος της οργάνωσης θα σταλεί στη Φλόριντα προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τον σκοπό. Η Nachala ήδη λαμβάνει χρηματοδότηση από διάφορες ομάδες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Americans for a Safe Israel, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι ολοένα και πιο επικριτική έναντι των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, αλλά και κάθετα αντίθετη στην πολιτική της επέκτασης των εποικισμών ακόμη και στη Δυτική Όχθη.

As questions persist about Gaza's post-war future, @clarissaward reports on how an extremist view for the enclave's future is spreading in Israel.

She spoke with Daniella Weiss, known as the godmother of the settler movement.

Full report here: https://t.co/p6R74JioFF pic.twitter.com/dB6h3Muhaw

— CNN International PR (@cnnipr) March 20, 2024