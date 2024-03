Έντι Ράμα: Έσπρωξε δημοσιογράφο σε συνέντευξη – Τον καταδίκασαν οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΜΜΕ

Σε μία απρεπή χειρονομία προέβη ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, όταν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου, Αμπρόζια Μέτα, και αντ’ αυτού ύψωσε το χέρι του προς το πρόσωπό της – μια χειρονομία που καταδικάστηκε ως εκφοβιστική από οργανώσεις για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.

Ταυτόχρονα, ο Αλβανός πρωθυπουργός επικρίθηκε έντονα επειδή φέρεται να εκφόβισε την δημοσιογράφο του αλβανικού τηλεοπτικού καναλιού Syri TV, αγγίζοντας το μάγουλό της αφού αγνόησε τις ερωτήσεις της σε συνέντευξη Τύπου στα Τίρανα.

#Albania : Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta . It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

Σύμφωνα με δημοσίευμα του balkaninsight, ο Έντι Ράμα αφού ερωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για ένα επενδυτικό σχέδιο στο νησί Σαζάν -μια περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή- την έσπρωξε και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός Ράμα επιδεικνύει τώρα τη συνήθη αλαζονεία του προς τους δημοσιογράφους με σωματική επαφή. Λυπάμαι που ο επικεφαλής της κυβέρνησης δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του όταν ερωτάται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος.

Ο Ράμα απέρριψε τα αιτήματα για δημόσια συγγνώμη, γράφοντας στο Χ, (πρώην twitter) ότι δεν υπήρξε «τίποτα που να πλησιάζει σε επίθεση” και ότι “όλες οι ερωτήσεις απαντήθηκαν υπομονετικά».

Apologies?!

Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl

— Edi Rama (@ediramaal) March 19, 2024