Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν οδήγησε λιμουζίνα που του χάρισε ο Πούτιν (βίντεο)

Το αυτοκίνητο που του χάρισε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, οδήγησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με την αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Το γεγονός ότι ο Κιμ οδήγησε, χθες Παρασκευή, τη ρωσική λιμουζίνα Aurus είναι «μια σαφής απόδειξη της φιλίας Βόρειας Κορέας-Ρωσίας, που αναπτύσσεται με ολοκληρωμένο τρόπο σε νέα κλίμακα», δήλωσε η αδελφή του βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιο Τζονγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Τον Φεβρουάριο, ο Πούτιν χάρισε στον Κιμ μια λιμουζίνα Aurus Senat, την οποία είχε παρουσιάσει στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας όταν συναντήθηκαν στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο.

Vladimir Putin's gift of a luxury car to the North Korean leader is seen as Kim attends an event in the capital.

Read more 🔗 https://t.co/se3yEwcRbJ pic.twitter.com/uNLc4C89UJ

— Sky News (@SkyNews) March 16, 2024