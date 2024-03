Σεισμός 4,7 ρίχτερ στην Τουρκία: Αισθητός στο Καστελόριζο

Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην Τουρκία, αυτή τη φορά με επίκεντρο την Αττάλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AFAD, (Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης ), σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών σημειώθηκε στις 16.55, με επίκεντρο την περιοχή Demre της Αττάλειας.

Ο σεισμός, ο οποίος καταγράφηκε στις 16.55 σε βάθος 35,12 χιλιομέτρων, 19,08 χιλιόμετρα από τις ακτές της περιοχής Demre της Αττάλειας, έγινε αισθητός στις περιοχές Demre και Finike, καθώς και στις γύρω περιοχές και στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τους πρώτους προσδιορισμούς, ο σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya δήλωσε ότι «Στον σεισμό των 4,7 βαθμών που σημειώθηκε στην Αττάλεια, την Demre, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας ξεκίνησαν αμέσως επιτόπιες έρευνες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία αρνητική κατάσταση. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Περαστικά στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό».

#Earthquake 21 km S of #Demre (#Turkey) 12 min ago (local time 16:55:55). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/3lmgSs2r0T pic.twitter.com/lYopTTHCSz

— EMSC (@LastQuake) March 10, 2024