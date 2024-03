Ολομέτωπη επίθεση Μπάιντεν στον Τραμπ: Η «πύρινη» ομιλία του στο Κογκρέσο

Σφοδρή επίθεση κατά του αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, από τα πρώτα λεπτά της «πύρινης» ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο.

Επευφημούμενος ζωηρά από κοινοβουλευτικούς της παράταξής του, ενώ οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι παρέμεναν καθισμένοι στις θέσεις τους, ο 81χρονος Δημοκρατικός, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο κατηγόρησε τον προκάτοχό του πως «υποκλίθηκε» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κρίνοντας πως «η ελευθερία και η δημοκρατία» στη χώρα υφίστανται «επίθεση». Από την εποχή «του προέδρου Λίνκολν» και του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, «ουδέποτε η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας είχαν δεχθεί (τέτοια) επίθεση στη χώρα μας όπως σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο προκάτοχός μου, Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, λέει στον Πούτιν ‘κάνε ό,τι θες’. Όντως το είπε αυτό πρώην πρόεδρος, υποκλινόμενος σε Ρώσο πρόεδρο. Είναι σκάνδαλο. Είναι επικίνδυνο. Είναι απαράδεκτο», είπε, χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως ο ίδιος «δεν θα υποκλιθεί» στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει τη χορήγηση περισσότερης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία για «να σταματήσουμε τον Πούτιν».

Είπε ακόμη πως θέλει το μέλλον της Αμερικής να βασίζεται στις «θεμελιώδεις αξίες» της: «την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια, την ισότητα». «Να όμως που κάποιοι άλλοι άνθρωποι της ηλικίας μου βλέπουν άλλη ιστορία», αυτή μιας Αμερικής παραδομένης «στην αποστροφή, στην εκδίκηση», πρόσθεσε αναφερόμενος και πάλι, εμμέσως πλην σαφώς, στον 77χρονο αντίπαλό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να «πάρει εκδίκηση» για την ήττα του στις εκλογές του 2020, την οποία ουδέποτε αποδέχθηκε. Παρότι είναι αντιμέτωπος με δικαστικές διώξεις. Χθες κατηγόρησε τον Δημοκρατικό πρόεδρο πως έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ σε χώρα όπου η κατάσταση είναι αντάξια «ταινίας τρόμου», ενώ ζήτησε να γίνουν ντιμπέιτ ανάμεσά τους.

Αντικρούοντας τη ρητορεία περί «παρακμής» των ΗΠΑ που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως επί προεδρίας του, η χώρα κατέγραψε τη «μεγαλύτερη ανάκαμψη» της ιστορία της, έπειτα από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. «Δεν θα το διαβάσετε στους τίτλους των εφημερίδων αλλά, σε χιλιάδες πόλεις και χωριά ο αμερικανικός λαός γράφει ιστορία με τη μεγαλύτερη ανάκαμψη που έχει ειπωθεί ποτέ στην ιστορία», ανέφερε. Αυτό σημαίνει «μέλλον γεμάτο υποσχέσεις», κατά τον Τζο Μπάιντεν, που μοιάζει αποφασισμένος να «παίξει» το χαρτί της αισιοδοξίας, αντικρούοντας τον αντίπαλό του.

In my career, I’ve been told I’m too young, and I’m too old.

But I’ve seen what endures.

The very idea of America that we are all created equal. We’ve never fully lived up to that idea, but we’ve never fully walked away from it either.

And I won’t walk away from it now. pic.twitter.com/583zZuBe65

— President Biden (@POTUS) March 8, 2024