Γερμανία: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας, τέσσερις νεκροί και 23 τραυματίες

Στις φλόγες τυλίχτηκε τη νύχτα οίκος ευγηρίας στην Γερμανία με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και και 23 να τραυματιστούν σοβαρά.

Η φωτιά ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Μπέντμπουργκ-Χάου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ενός εκ των ηλικιωμένων, ο οποίος ωστόσο επέζησε.

Όπως αναφέρει η BILD, ο άνδρας ομολόγησε στους διασώστες ότι κάπνιζε κρυφά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασωθούν τέσσερις ηλικιωμένοι, ενώ 23 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά – ανάμεσά τους δύο μέλη του προσωπικού του ιδρύματος.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, δεν είναι πλέον κατοικήσιμο και θα πρέπει να αναζητηθεί νέος χώρος. Προσωρινά οι ηλικιωμένοι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο κλειστό γυμναστήριο.

