Politico: Κατασκοπευτικό λογισμικό στα τηλέφωνα μελών της Επιτροπής Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντόπισε ίχνη κατασκοπευτικού λογισμικού στα τηλέφωνα Ευρωβουλευτών και του προσωπικού της υποεπιτροπής άμυνας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Σε εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα, που είδε το Politico, φαίνεται πως τα κινητά τηλέφωνα Ευρωβουλευτών και βοηθών της επιτροπής SEDE του Ευρωκοινοβουλίου προσβλήθηκαν από κακόβουλο λογισμικό.

Όλοι οι νομοθέτες της υποεπιτροπής έχουν ενημερωθεί να πάνε τα τηλέφωνά τους στην υπηρεσία πληροφορικής του οργάνου για να ελεγχθούν για κατασκοπευτικό λογισμικό.

The European Parliament said it found traces of spyware on the phones of elected politicians and staff on its defense subcommittee.

The institution has been on high alert against cyberattacks and foreign interference ahead of the EU election.

🔗 https://t.co/w9Iu43BGrR pic.twitter.com/GRG1eqpnuz

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 21, 2024