Ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μπέλγκοροντ – Μετέφερε πάνω από 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους (βίντεο)

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76 συνετρίβη σήμερα το πρωί στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν αιχμάλωτοι στρατιώτες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που μεταφέρονταν στην περιοχή εν όψει ανταλλαγής αιχμαλώτων. Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, τουλάχιστον 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι έχασαν τη ζωή τους. Το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων έξι μέλη του πληρώματος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν ένα μεγάλο αεροσκάφος να χάνει ύψος και να τυλίγεται στις φλόγες.

#BREAKING A Russian Ilyushin-76 military transport plane has crashed in southern Belgorod region bordering Ukraine. At least 65 people on board killed, according to Russian reports quoting the ministry of defence – BBC (unverified video via RFE/RL) pic.twitter.com/HYbaqPFaN3

