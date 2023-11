IDF: Καταστράφηκαν 130 σήραγγες της Χαμάς (Βίντεο)- Έχασε τον έλεγχο στην βόρεια Λωρίδα της Γάζας

130 σήραγγες της Χαμάς από την έναρξη της στρατιωτικής τους επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, καταστράφηκαν από τις IDF, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας την Τετάρτη.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι IDF διεξάγουν “σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα” μέσα και γύρω από την πολιορκημένη πόλη της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χάγκαρι μοιράστηκε βίντεο που φέρονται δείχνει την καταστροφή τους.

IDF identified and destroyed multiple tunnels used by Hamas terrorists today. pic.twitter.com/fmgjYZsbIq

— The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) November 8, 2023