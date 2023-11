Πόσο ισχυρός είναι ο στρατός του Ισραήλ – Τι όπλα έχουν Χαμάς και Χεζμπολάχ

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός προχωρά μέσα στην τσιμεντένια ζούγκλα της Λωρίδας της Γάζας, σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό τοπίο, με πολλές παγίδες, ελεύθερους σκοπευτές έτοιμους να πεθάνουν και έναν υπόγειο λαβύρινθο.

Η επιλογή του Ισραήλ να βομβαρδίζει ανελέητα τον θύλακα – κόντρα στις διεθνείς επικρίσεις και εκκλήσεις για μία «παύση», καθώς χιλιάδες άμαχοι (μεταξύ τους και παιδιά) πέφτουν νεκροί, καταδεικνύει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας έχει εξάλλου προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος αυτός μπορεί να κρατήσει μήνες (εκτός και αν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Γάζας σκοτώσουν τον ηγέτη της Χαμάς και τον συντομεύσουν).

Αυτή τη στιγμή οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει στην πόλη της Γάζας, αλλά κινούνται αργά. Έχουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν «μαχητές» και ρουκέτες της Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο, όπου όμως οι αψιμαχίες δεν έχουν προς το παρόν τουλάχιστον εξελιχθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι πόσο «προβάδισμα» έχει ο ισραηλινός στρατός έναντι του εχθρού;

Το Ισραήλ έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες ως μια από τις πιο τρομερές και τεχνολογικά προηγμένες στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Με ετήσιο στρατιωτικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και πρόσβαση σε ορισμένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά υλικά των ΗΠΑ, το Ισραήλ ελέγχει τους ουρανούς και μεγάλο μέρος της θάλασσας γύρω από την επικράτειά του. Εντυπωσιακές είναι και οι ικανότητες των «ψηφιακών μαχητών» του, δηλαδή του στρατού των χάκερς, που έχει αναπτύξει στον κυβερνοχώρο.

“They are strong. They are determined. They are prepared. They know what they are fighting for.” -RAdm. Daniel Hagari, IDF Spokesperson

Our forces continue to operate against Hamas’ leadership and infrastructure in northern Gaza. pic.twitter.com/CGdtrbxbmd

