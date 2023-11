Χαμάς: Τουλάχιστον 195 νεκροί στις επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 195 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια της Λωρίδας της Γάζας την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς.

Περίπου 120 αγνοούνται και τουλάχιστον 777 τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις επιδρομές, αναφέροντας ότι στόχος αποτελούσε ο διοικητής της μονάδας αντιαρματικών πυραύλων της Χαμάς, Μοχάμεντ Άσαρ, ο οποίος και έχασε την ζωή του στην επίθεση.

🔴 The IDF eliminated Muhammad A'sar, the Head of Hamas’ Anti-Tank Missile Unit in Gaza.

A'sar was responsible for all of Hamas’ anti-tank missile units throughout Gaza.

Under his command, numerous anti-tank missile attacks were carried out against civilians and IDF soldiers. pic.twitter.com/gx44VqIcNB

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023