ΟΗΕ: Οι βομβαρδισμοί στη Τζαμπαλίγια θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρθηκε σε «υψηλό αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων και στην έκταση της καταστροφής» μετά τις επιθέσεις στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό στην Γάζα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα δήλωσε: «Έχουμε σοβαρές ανησυχίες ότι πρόκειται για δυσανάλογες επιθέσεις που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου».

Το Ισραήλ βομβάρδισε επανειλημμένα τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια χθες και σήμερα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη περιοχή και τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τη Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας αλλά και εικόνες του AFPTV, της τηλεόρασης του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Ισραήλ εξήγησε χθες Τρίτη ότι είχε στοχοθετήσει έναν διοικητή της Χαμάς, τον Ιμπραχίμ Μπιάρι, που θεωρείτο ένας από τους υπευθύνους της αιματηρής επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου.

Αυτές οι χωρίς προηγούμενο επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων, ως επί το πλείστον αμάχων που δολοφονήθηκαν βάναυσα, ενώ περισσότεροι από 240 κρατούνται όμηροι στη Γάζα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το Ισραήλ απάντησε με αδιάκοπο σφυροκόπημα του πυροβολικού και της αεροπορίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Χαμάς, από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν σχεδόν 8.800 άνθρωποι, εκ των οποίων 3.648 παιδιά.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023