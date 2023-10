Αιματηρό Halloween στη Φλόριντα: 2 νεκροί και 16 τραυματίες από πυρά

Τρόμος επικράτησε την Κυριακή σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κλαμπ στην Τάμπα, στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα, λόγω πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 16.

Ως ύποπτος για το περιστατικό, που σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween, συνελήφθη ένας άνδρας. Σε βάρος του 22χρονου Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καβγά δυο ομάδων τα ξημερώματα στη συνοικία Ίμπορ Σίτι.

Σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής, από τους συνολικά 16 τραυματίες, οι 15 χτυπήθηκαν από σφαίρες.

.@TampaPD Chief Bercaw provides an update on shooting in 1600 block of 7th Ave. early Sunday morning. Two subjects died. One person has been detained. pic.twitter.com/YE6BJGwzaH

— Tampa Police Department (@TampaPD) October 29, 2023