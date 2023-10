Παίρνει φωτιά το μέτωπο στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου: Συνεχείς εκκενώσεις κοινοτήτων

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) και το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσαν ότι εκκενώνουν επιπλέον 14 κοινότητες κοντά στα σύνορα του Λιβάνου, εν μέσω επανειλημμένων επιθέσεων με ρουκέτες και πυραύλους από τη Χεζμπολάχ και τις συμμαχικές παλαιστινιακές φατρίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (NEMA) του υπουργείου Άμυνας εξήγησε πως οι κάτοικοι θα μεταφερθούν σε ξενώνες που χρηματοδοτούνται από το κράτος, μετά την έγκριση του σχεδίου από τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, η NEMA άρχισε να εκκενώνει 28 κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και την πόλη Kiryat Shmona.

Σύμφωνα με τις IDF και το Υπουργείο Άμυνας, οι 14 κοινότητες που προστίθενται στο σχέδιο είναι οι ακόλουθες: Snir, Dan, Beit Hillel, She’ar Yashuv, Hagoshrim, Liman, Matzuva, Eylon, Goren, Gornot HaGalil, Even Menachem, Sasa, Tziv’ on και Ramot Naftali.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Τζόναθαν Κόρνικους, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Operational update on the northern border with @jconricus https://t.co/V3TgYTPv1C

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023