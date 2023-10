Στη δημοσιότητα βίντεο από πλήγμα του Ισραήλ σε πυρήνα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πυρήνα τρομοκρατών στον νότιο Λίβανο που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση με κατευθυνόμενους πυραύλους κατά της βόρειας κοινότητας Αβιβίμ.

Οι IDF δημοσιεύουν βίντεο από το πλήγμα.

IDF says it struck a terror cell in southern Lebanon that was planning to carry out an anti-tank guided missile attack against the northern community of Avivim. pic.twitter.com/Q4CKF22ywu

