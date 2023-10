Τι πραγματικά ξέρουμε για την επίθεση στο νοσοκομείο Al Ahli: Τα βίντεο, οι φωτογραφίες και άλλα στοιχεία

Η σφοδρή έκρηξη στο νοσοκομείο Al Ahli Arab της Γάζας και οι εικόνες φρίκης που μεταδόθηκαν ήταν μία ηχηρή υπενθύμιση του τι σημαίνει πόλεμος. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η επίθεση σε ένα δημόσιο κτίριο, στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι, και δη σε μία δομή υγείας, συνιστά μία βαρβαρότητα, μία άκρως αποτρόπαια ενέργεια. Όλα τα υπόλοιπα, ωστόσο, βρίσκονται από αμφισβήτηση: από το ποιος και τι προκάλεσε την έκρηξη έως τον αριθμό των θυμάτων. Το γεγονός ότι έλαβε χώρα σε μία πλήρως αποκλεισμένη περιοχή δεν βοηθά βεβαίως την πραγματοποίηση ανεξάρτητης έρευνας.

Οπότε αυτά που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι – οι οποίοι και δέχονται συχνά από όλες τις πλευρές “πυρά” κριτικής – είναι οι επίσημες ανακοινώσεις και τα στοιχεία, που παρουσιάζει το κάθε στρατόπεδο. Υπάρχει παρόλα αυτά κάποιο οπτικό υλικό. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής και πώς τα αναλύουν ειδικοί.

Ο αριθμός των νεκρών

To υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη, την οποία το Ισραήλ αποδίδει σε ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ και οι Παλαιστίνιοι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Οι φωτογραφίες από τον χώρο του νοσοκομείου δείχνουν τεράστια καταστροφή, παιδιά που έμειναν χωρίς γονείς, γονείς να θρηνούν τα νεκρά παιδιά τους, αίματα παντού, καθώς και σακούλες με πτώματα. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δημοσιεύσει δική του εκτίμηση για τους νεκρούς. Σήμερα, ωστόσο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο N.TV αμφισβητεί τον απολογισμό των Παλαιστινίων και επικαλείται πηγές ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών που κάνουν λόγο για μόλις 10 έως 50 νεκρούς.

Τα βίντεο της έκρηξης και τι λένε για αυτά οι ειδικοί

Το Al Jazeera έχει καταγράψει σε βίντεο την εκτόξευση μίας ρουκέτας, που ακολουθείται από μία μεγάλη λάμψη – έκρηξη. Πρόκειται για ένα βίντεο, το οποίο επικαλείται και ο ισραηλινός στρατός για να στηρίξει τη δική του θέση περί αποτυχημένης εκτόξευσης ρουκέτας από τους τζιχαντιστές.

Check your own footage before you accuse Israel. 18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza. You had one job. https://t.co/iCgYOkaE84 pic.twitter.com/Ag2mKCBb6M — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Υπάρχει ακόμη ένα βίντεο, το οποίο έχει δώσει στη δημοσιότητα η ισραηλινή πλευρά ως αποδεικτικό στοιχείο.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts. Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023

Το BBC ρώτησε ειδικούς εάν τα διαθέσιμα στοιχεία στα βίντεο – συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της έκρηξης και των ήχων που ακούστηκαν – θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της αιτίας της έκρηξης στο νοσοκομείο.

Τρεις ειδικοί τόνισαν ότι δεν συνάδει με αυτό που θα περίμενε κανείς από μια τυπική ισραηλινή αεροπορική επίθεση με μεγάλα πυρομαχικά. Ο J Andres Gannon, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, στις ΗΠΑ, λέει ότι οι εκρήξεις στο έδαφος φάνηκαν να είναι μικρές, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμότητα που παράγεται από την πρόσκρουση μπορεί να προκλήθηκε από υπολείμματα καυσίμου πυραύλων παρά από έκρηξη από κεφαλή.

Ο Justin Bronk, ανώτερος ερευνητής στο Royal United Services Institute, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνεί. Αν και είναι δύσκολο να είμαστε σίγουροι σε τόσο πρώιμο στάδιο, λέει, τα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα αποτυχημένο τμήμα πυραύλων που έπληξε τον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και προκάλεσε φωτιά σε καύσιμα.

Ο κ. Gannon λέει ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εάν το βλήμα χτύπησε τον στόχο του από το βίντεο που είδε. Προσθέτει ότι οι λάμψεις στον ουρανό πιθανότατα δείχνουν ότι το βλήμα ήταν ένας πύραυλος με κινητήρα που υπερθερμάνθηκε και σταμάτησε να λειτουργεί.

Η Valeria Scuto, επικεφαλής αναλύτρια Μέσης Ανατολής στη Sibylline, μια εταιρεία αξιολόγησης κινδύνου, σημειώνει ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί άλλες μορφές αεροπορικών επιδρομών με drone και πυραύλους Hellfire. Αυτοί οι πύραυλοι παράγουν σημαντική ποσότητα θερμότητας, αλλά δεν αφήνουν απαραίτητα μεγάλο κρατήρα. Αλλά λέει ότι τα μη επιβεβαιωμένα πλάνα δείχνουν ένα μοτίβο πυρκαγιών στο χώρο του νοσοκομείου που δεν είναι σύμφωνος με αυτή την εξήγηση.

Το ηχητικό

Το Ισραήλ παρουσίασε και ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για συνομιλία Παλαιστινίων που υπέκλεψε. Ακούγονται τα ακόλουθα:

– Σου το λέω είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ρουκέτα να αποτυγχάνει με αυτό τον τρόπο να εκτοξευθεί σωστά και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ανήκει στην παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

– Τι;

– Λένε ότι ανήκει στην Ισλαμική Τζιχάντ.

– Ήταν από εμάς

– Έτσι φαίνεται.

– Ποιος το λέει αυτό;

– Λένε ότι τα θραύσματα μοιάζουν ντόπια και δεν παραπέμπουν σε θραύσματα ισραηλινού πύραυλου.

– Τι είναι αυτά που λες (αναφέρει το όνομά του);

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023

Το οπτικό υλικό μετά την έκρηξη

Το BBC αναλύει μία φωτογραφία του πρακτορείου EPA, που αποτυπώνει τι άφησε πίσω της η έκρηξη.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι η έκρηξη έγινε σε προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν δείχνει τεράστιες ζημιές στα γύρω κτίρια του νοσοκομείου. Η φωτογραφία δείχνει σπασμένα τζάμια, καμμένα και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και έναν πολύ μικρό κρατήρα.

