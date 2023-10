Επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας: Το βίντεο του Al Jazeera που επικαλείται ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός επιμένει ότι το φρικιαστικό πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 500 νεκρούς, ήταν ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ, η οποία σκόπευε να χτυπήσει το Ισραήλ, αλλά εκτοξεύθηκε λάθος και εξερράγη.

Επικαλείται προς τούτο βίντεο του Al Jazeera, που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης.

Check your own footage before you accuse Israel.

18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza.

You had one job. https://t.co/iCgYOkaE84 pic.twitter.com/Ag2mKCBb6M

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023