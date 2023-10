Ισραήλ: Στη δημοσιότητα συνομιλία Παλαιστινίων που υποστηρίζει ότι υπέκλεψε- Μιλούσαν για αποτυχημένη εκτόξευσης ρουκέτας

Επιμένει το Ισραήλ ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας. Μάλιστα, σε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, αναφέρει ότι έχει υποκλέψει μια συνομιλία Παλαιστίνιων που συζητούσαν την αποτυχία εκτόξευσης ρουκάτας από το έδαφος της Γάζας.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της ενημέρωσης ο Χαγκάρι διάβασε μια μεταφρασμένη απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας- που υποστηρίζει ότι έχει υποκλέψει- μεταξύ δύο αξιωματούχων της Χαμάς, που συζητούσαν την αποτυχία εκτόξευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών της Ισλαμικής Τζιχάντ. Από την άλλη, η Χαμάς και οι παλαιστινιακές αρχές έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για την έκρηξη στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, η ρουκέτα εκτοξεύθηκε από νεκροταφείο σε κοντινή περιοχή. Συγκεκριμένα, είπε, την Τρίτη σημειώθηκε μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς προς το Ισραήλ στις 18:15 τοπική ώρα. Πριν από την έκρηξη στο νοσοκομείο δηλαδή. Στη συνέχεια, στις 18:59, ανέφερε, ακολούθησε μπαράζ περίπου 10 ρουκετών εκτοξεύτηκε από την Ισλαμική Τζιχάντ από κοντινό νεκροταφείο. Την ίδια ώρα, υπήρξαν αναφορές για έκρηξη στο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, είπε ο Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η ένοπλη ομάδα κατάλαβε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από την ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ που δεν εκτοξεύτηκε σωστά, αλλά ξεκίνησε μια «παγκόσμια εκστρατεία μέσων ενημέρωσης» για να ρίξει την ευθύνη στο Ισραήλ. «Διόγκωσαν μέχρι και τον αριθμό των θυμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν πλάνα που επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο. Ούτε υπήρξαν ζημιές σε κοντινά κτίρια. Το μόνο σημείο, όπως είπε, που υπέστη ζημιές είναι το πάρκινγκ έξω από το νοσοκομείο. Εάν ήταν υπεύθυνος για την επίθεση ο ισραηλινός στρατός, συνέχισε, θα είχε σχηματιστεί «κρατήρας» ή «δομικές ζημιές» στα γύρω κτίρια. Δείχνοντας μάλιστα μια εικόνα του νοσοκομείου, στάθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ζημιές. «Οι τοίχοι μένουν άθικτοι», είπε.

Μετά την συνέντευξη του Χαγκάρι, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα την ηχογραφημένη συνομιλία που υποστηρίζει ότι έχει υποκλέψει.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023