Τι γνωρίζουμε για την έκρηξη στο νοσοκομείο Al Ahli Arab της Γάζας: Οι εκατοντάδες νεκροί, τα δεδομένα και η ευθύνη

Οι εικόνες, που κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσα από βίντεο και φωτογραφίες των διεθνώ πρακτορείων, δεν μπορούν να περιγράψουν τη φρίκη. Πτώματα παντού, παιδιά που έχασαν τους γονείς τους, γονείς που κουβαλάνε…σε σακούλες τα πτώματα των παιδιών τους. Η επίθεση στο νοσοκομείο Al Ahli Arab Hospital στη Γάζα άφησε πίσω της τουλάχιστον 500 νεκρούς σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας, που προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά. Στο νοσοκομείο πέρα από τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό είχαν βρει καταφύγιο χιλίαδες άμαχοι.

Το βράδυ της Τρίτης μία τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στο νοσοκομείο Al Ahli, ένα από τα λίγα νοσοκομεία που εξακολουθούσαν να δέχονται και να φροντίζουν ασθενείς στον παλαιστινιακό θύλακα. Πρόκειται για τεράστιο πλήγμα στο ήδη υπό κατάρρευση σύστημα υγείας της Γάζας, αλλά και στις διπλωματικές προσπάθειες, που βρίσκονταν σε εξέλιξη με στόχο να αποφευχθεί μία κλιμάκωση της σύγκρουσης και εξέλιξή της σε περιφερειακό πόλεμο με την εμπλοκή του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Από την πρώτη στιγμή όχι μόνο η Χαμάς, αλλά και οι αξιωματούχοι της Παλαιστιανικής Αρχής επέρριψαν την ευθύνη στο Τελ Αβίβ, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή». Ο ισραηλινός στρατός αρνείται κατηγορηματικά ότι ευθύνεται για την επίθεση, την οποία και αποαδίδει σε ρουκέτα της Ισλαμικς Τζιχάντ, εξτρεμιστικής οργάνωσης, που είναι σε πλήρη συντονισμό με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, είπε πως καμία ισραηλινή επίθεση από αέρα, ξηρά ή θάλασσα δεν έλαβε χώρα κοντά στο Al Ahli τη στιγμή της έκρηξης και ότι εικόνες από drone και πληροφορίες από ραντάρ δείχνουν ότι ήταν αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ. Όπως υποστήριξε, η ρουκέτα εκτοξεύτηκε πίσω από το νοσοκομείο. Μάλιστα σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει καταγράψει συνομιλία Παλαιστίνιων που συζητούσαν την αποτυχία της εκτόξευσης.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε επικαλεστεί και βίντεο του Al Jazeera, που δείχνει μία ρουκέτα να εκτοξεύεται και να χτυπάει τελικά το νοσοκομείο. Επεσήμανε δε πως εάν είχαν χτυπήσει ισραηλινές δυνάμεις το νοσοκομείο, θα είχε σχηματιστεί κρατήρας.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023