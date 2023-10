Εκατόμβη σε νοσοκομείο στη Γάζα: Συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες – Το βίντεο που επικαλείται το Ισραήλ

Με βίντεο το οποίο προέρχεται από κάμερα του ισραηλινού δικτύου Channel 12, το Ισραήλ αρνείται την ευθύνη για την τραγωδία στο νοσοκομείο Αλ Αχλί της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μία από τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, κάμερα του δικτύου στην περιοχή Netiv Ha’asara, κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας, κατέγραψε την εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας, λίγες στιγμές προτού σημειωθεί η έκρηξη στο νοσοκομείο, που επίσης καταγράφεται στα πλάνα.

«Για εκείνους που ακόμα διερωτώνται τι συνέβη στο νοσοκομείο Αλ- Αχλί στη Γάζα χθες βράδυ, εμείς έχουμε αποδείξεις» αναφέρει το Ισραήλ, δημοσιεύοντας το βίντεο στον λογαριασμό του κράτους στην πλατφόρμα Χ, τον οποίο διαχειρίζεται η ομάδα Ψηφιακής Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023