Ισραηλινός στρατός: Θα είχε σχηματιστεί κρατήρας, αν είχαμε χτυπήσει εμείς το νοσοκομείο (βίντεο)

Με διάφορα στοιχεία ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να στηρίξει τον ισχυρισμό του ότι δεν βρίσκεται πίσω από το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 500 νεκρούς.

Αφού επικαλέστηκε βίντεο του Al Jazeera, που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης, δημοσίευσε πλάνα από drone που υποστηρίζει ότι αποδεικνύουν ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας δεν προκλήθηκε από τις δυνάμεις του.

Ένα χτύπημα από τα πυρομαχικά του, όπως σημειώνει, θα είχε σχηματίσει κρατήρα στο σημείο της έκρηξης και δεν θα κατέληγε απλά στην πρόκληση πυρκαγιάς στο χώρο πάρκινγκ του νοσοκομείου.

IDF publishes drone footage showing before and after the failed Islamic Jihad rocket slammed into the parking lot of the Ahli hospital in Gaza. pic.twitter.com/X4W9Jo18D1

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023