Λωρίδα της Γάζας: Αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου- Φόβοι για πάνω από 500 νεκρούς

Φόβοι για τουλάχιστον 500 νεκρούς εκφράζονται μετά τον βομβαρδισμό σε νοσκομείο της Γάζας από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ειδικότερα, το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας.

🚨#BREAKING: Footage of attack on hospital in Gaza pic.twitter.com/bQmFXwazWH

