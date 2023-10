Βρυξέλλες: Πέθανε ο δράστης της επίθεσης, αφότου χτυπήθηκε από αστυνομικά πυρά

Ο ύποπτος που συνελήφθη σήμερα το πρωί της Τρίτης στο Σέρμπεεκ, πέθανε, αφότου χτυπήθηκε νωρίτερα από αστυνομικά πυρά.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσημα ότι αυτός ήταν πράγματι ο καταζητούμενος δράστης της επίθεσης στο κέντρο των Βρυξελλών, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας, όπου σκοτώθηκαν δύο Σουηδοί πολίτες. Ένας διερχόμενος ταξιτζής νοσηλεύεται επίσης σοβαρά τραυματισμένος.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στον θώρακα, αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τον πυροβόλησαν στα χέρια. Ένα όπλο που βρέθηκε κοντά του είναι πανομοιότυπο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

«Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες βρέθηκε και πέθανε. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας καθώς και την εισαγγελία για την ταχεία και αποφασιστική παρέμβασή τους χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί», έγραψε στο Χ, η υπουργός Εσωτερικών Ανελιές Βερλίντεν.

L'auteur de l'attentat terroriste à Bruxelles a été identifié et est décédé. Nous remercions les services de renseignement et de sécurité ainsi que le parquet pour leur intervention rapide et décisive hier soir et ce matin.

