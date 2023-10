Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες – Δύο νεκροί

Ένοπλος που φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar», άνοιξε πυρ στο κέντρο των Βρυξελλών, κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ», σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα, προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Επίσης, ο δράστης φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα στο οποίο υποστήριζε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους αδερφούς του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6

