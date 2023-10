Σε θέση μάχης το Ισραήλ- Οι πιο έντονες επιδρομές στη Γάζα από την έναρξη της σύγκρουσης (βίντεο)

Αποφασισμένο εμφανίζεται το Ισραήλ να ξεκινήσει την εισβολή χερσαίων δυνάμεων με στόχο την ανατροπή της Χαμάς και την εξουδετέρωση της ηγεσίας της.

Ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε θέση μάχης, περιμένοντας την πολιτική απόφαση για την έναρξη της εισβολής, που έχει αναβληθεί όχι λόγω του καιρού, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, εξηγώντας πως ένας από τους βασικούς λόγους για την καθυστέρηση είναι για να επιτραπεί να διαφύγουν περισσότεροι Παλαιστίνιοι προς νότο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ισραήλ δέχεται πιέσεις για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων και την αποτροπή των χειρότερων.

Σε δηλώσεις του πάντως ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κορνίκους αρνήθηκε ότι το Ισραήλ στοχεύει αμάχους στη Γάζα. «Χτυπάμε τη Χαμάς, χτυπάμε τις υποδομές της και κυνηγάμε τους διοικητές της», είπε. «Δεν προσπαθούμε να χτυπήσουμε αμάχους». Ωστόσο, όπως είπε, οι συνηθισμένες μέθοδοι όπως το «χτύπημα της στέγης» για την προειδοποίηση των πολιτών να εκκενώσουν στοχευμένα κτίρια δεν θα μπορούν πάντα να εφαρμοστούν «για προφανείς λόγους».

Για την ώρα πάντως συνεχίζονται οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές επιδρομές κατά την διάρκεια της νύχτας ήταν οι πιο έντονες από την έναρξη των συγκρούσεων την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι βομβαρδισμοί ήταν πιο έντονοι στην πόλη της Γάζας, πλήττοντας περιοχές κοντά σε δύο νοσοκομεία.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά στόχων της Χαμάς τις τελευταίες 24 ώρες.

IDF publishes footage of airstrikes in the Gaza Strip over the past day. pic.twitter.com/OP5sLuMaWj

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023