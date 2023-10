Λίορ Ραζ: «Fauda» στην οθόνη, αλλά και στην πραγματική μάχη κατά της Χαμάς (βίντεο)

«Κατευθύνθηκα προς τα νότια για να ενωθώ με εκατοντάδες γενναίους εθελοντές “αδελφούς στα όπλα” που εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν τον πληθυσμό στο νότιο Ισραήλ. Μας έστειλαν στη βομβαρδισμένη πόλη Σντερότ για να σώσουμε δύο οικογένειες», έγραψε ο πρωταγωνιστής της σειράς Fauda, Λίορ Ραζ, στο Twitter, επισυνάπτοντας το σχετικό βίντεο.

«Κανένας φόβος!» λέει στο τέλος της ανάρτησης.

Το Fauda, ή αλλιώς “Χάος” αναλύει την αμφίδρομη ιστορία μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση αυτή, μέσα από ανθρώπινες ιστορίες.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave "brothers in arms" volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM

