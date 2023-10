Νέο βίντεο από την εισβολή των μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ

Νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το Σάββατο δείχνει πώς οι μαχητές της ένοπλης ομάδας διείσδυσαν στο κιμπούτς Μπεέρι.

Στα πλάνα βλέπουμε δύο μαχητές της Χαμάς να φτάνουν στην είσοδο του κιμπούτς, ωστόσο, αρχικά δεν μπορούν να διαπεράσουν την πύλη ασφαλείας.

Έπειτα ο ένας κρύβεται στην άκρη του δρόμου και ο άλλος μπαίνει στον θάλαμο όπου συνήθως υπάρχει ένας φύλακας. Μαζί στήνουν ενέδρα σε ένα αυτοκίνητο που περιμένει να περάσει την πύλη, σκοτώνοντας τους επιβάτες του.

Αργότερα βρέθηκαν στην περιοχή τα πτώματα πάνω από 100 Ισραηλινών.

(Προσοχή σκληρές εικόνες)

