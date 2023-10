Ε.Ε.: Παγώνει η βοήθεια προς τους Παλαιστινίους – Επανεξετάζεται κάθε πρόγραμμα

Σε αναστολή πληρωμών και επανεξέταση κάθε προγράμματος βοηθείας προς τους Παλαιστινίους προχωρά η Ε.Ε., σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης και Γειτονίας, Όλιβερ Βάρχελι.

Ο κ. Βάρχελι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «το μέγεθος του τρόμου και της βαναυσότητας ενάντια στο Ισραήλ και τον λαό του αποτελεί σημείο καμπής. Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχιση των διαδικασιών σαν να μην έχει συμβεί τίποτα».

«Ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας για τους Παλαιστινίους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βάλει όλο το φάσμα των σχεδίων ανάπτυξής της σε επανεξέταση και αυτό αφορά 691 εκατ. ευρώ. Όλες οι πληρωμές σταματούν αμέσως. Όλα τα σχέδια θα επανεξεταστούν. Όλες οι νέες προτάσεις προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους 2023, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Θα υπάρξει συνολική επανεξέταση ολόκληρου του φακέλου για τη βοήθεια προς την Παλαιστίνη» σημείωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Τόνισε επιπλέον ότι «τα θεμέλια της ειρήνης, της ανοχής και συνύπαρξης θα πρέπει τώρα να εξεταστούν. Η προτροπή στο μίσος, τη βία και η αποθέωση της τρομοκρατίας έχουν ήδη δηλητηριάσει τα μυαλά πάρα πολλών μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε δράση και τη χρειαζόμαστε τώρα».

•All payments immediately suspended.

•All projects put under review.

•All new budget proposals, incl. for 2023 postponed until further notice.

•Comprehensive assessment of the whole portfolio.

